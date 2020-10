Cimientos sólidos para la vivienda

estrategia. Por encima de si el número de delitos crece más o menos está el hecho de que la okupación preocupa socialmente en España y en Galicia. Ser dueño de una residencia vacacional o tener uno o más pisos vacíos es hoy un factor de inquietud ante la posibilidad de llegar un día y encontrarse a gente viviendo dentro. Un clima que no es admisible en un estado de derecho y una sociedad avanzada como la española, donde la propiedad privada debe garantizarse de forma efectiva. Es indudable que la crisis sanitaria, económica y social impulsada por el coronavirus está agudizando un problema que ya viene de atrás de las personas que no pueden acceder a un techo digno. Pero para solucionar eso está la política y estrategias como la presentada ayer por Ángeles Vázquez encaminada a ayudar a las familias con menos recursos a adquirir inmuebles protegidos o a que los jóvenes puedan emanciparse. También para fomentar la construcción en localidades que pierden habitantes, contribuyendo de paso a paliar la despoblación, o impulsar la rehabilitación. Todo con el objetivo de crear un pacto social para que la comunidad sea más habitable y para el que ojalá haya consenso. Pero si no es así no banalicemos reduciendo la okupación a una cortina de humo con la que sólo se pretende asustar. Mejor trabajemos en un acuerdo para poner cimientos sólidos sobre los que edificar.