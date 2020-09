CIS: buen perfil de la sociedad

INSTRUMENTO Hay casi unanimidad en las discrepancias (y rechazos) que generan las vertientes políticas de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas de José Félix Tezanos, por obra y gracia de su empeño en cocinar los resultados siempre en la misma dirección. Lo reconocía su director en sede parlamentaria dirigiéndose a los diputados de la oposición: “No deberían ustedes hacer caso de las encuestas” y razón tiene cuando se refiera a las intenciones de voto (aunque hay que reseñar que en el caso de Feijóo en Galicia estuvo atinado, pero... lo tenía fácil).

El resto del Barómetro del CIS, aquello que no aparece en los titulares, dibuja a la perfección el perfil de la sociedad española. Paro y situación económica son temas recurrentes entre las dos principales preocupaciones de los españoles aunque, como no podía ser menos, el temor al coronavirus lidera la lista de temores. Y en estos tres asuntos no existen dudas. Lo curioso es que la corrupción y el mal comportamiento de la clase política recuperan puestos que había perdido en anteriores sondeos. El episodio del rey emérito, el caso Kitchen, la supuesta financiación irregular de Podemos o las extravagancias de Jácome en Ourense empujan en esa dirección.

Una reflexión para esos catastrofistas a los que nos referíamos ayer: cada vez más ciudadanos están satisfechos con la sanidad y la educación. Que tomen nota.