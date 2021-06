Ciudadanos rigurosamente controlados

A LOS POLÍTICOS les encanta controlar nuestras vidas hasta el más mínimo detalle. Y todo indica que ese deseo se ha acrecentado de una forma muy notable desde que el estallido de la pandemia les dio manga ancha para hacer prácticamente lo que les vino en gana a la hora de regular horarios, fijar conductas sociales, decidir qué empresas podían o no seguir funcionando e incluso establecer cuándo podíamos salir o no de casa y en qué condiciones. Sería de necios criticar ahora muchas de las medidas drásticas que se adoptaron en los momentos más difíciles de la crisis sanitaria, porque es un hecho que algo había que hacer para frenar el ataque del virus. Sin embargo, en los poderes públicos parece haberse instalado la creencia de que están en su perfecto derecho a regular, cada vez con más frecuencia y sin apenas pedir explicaciones, todo lo que hacemos o dejamos de hacer. Siempre en aras del bien común, claro. El caso es que ahora, cuando apenas llevamos unas semanas sin tener que estar pendientes del reloj para controlar cuándo podemos salir o llegar a casa, o cuándo podemos tomar la última tapa en el bar, los ciudadanos nos hemos visto obligados también a llevar encima otro libro de instrucciones horarias para saber cuál es el momento más adecuado para poner la lavadora, pasar la aspiradora o poner el horno. Hay horas rojas, horas verdes, horas valle, horas intermedias y hasta horas de las gaitas en verso. Y como cometas la osadía, aunque sea por necesidad, de salirte de las normas establecidas corres el peligro seguro de enfrentarte a una factura de la luz inasumible para un inmenso porcentaje de los hogares. Para colmo, dichas reglas horarias parecen haber sido fijadas por perfectos inconscientes que ni siquiera se han preocupado en analizar las ordenanzas que rigen en un sinfín de ayuntamientos. En Santiago, por ejemplo, los vecinos que pongan la lavadora o cualquier otro electrodoméstico ruidoso a partir de las diez de la noche pueden ser castigados a pagar jugosas y lógicas multas, porque en los edificios vecinales nadie debería hacer lo que le viene en gana cuando lo que toca es descansar. ¿Qué ocurre entonces? Pues que si quieres ahorrar por una parte, te quitan lo no gastado por la otra. Por lo demás, vayan pensando también en la conveniencia de llevar en el coche, siempre bien a la vista, una guía sobre la velocidad a la que pueden circular según la zona o la calle en la que se encuentren, pues la cosa se está complicando cada vez más de una forma absurda. ¿O es que alguien ve lógico que los límites vayan a bajar hasta solo 10 kilómetros por hora en algunos tramos? Lo dicho: a los políticos les encanta controlarnos.