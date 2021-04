Ciudades sin tiendas, ciudades muertas

COMPOSTELA Monumental, asociación a la que pertenecen numerosos negocios enclavados en la zona histórica de Santiago, ha conseguido que el Senado acepte debatir la conveniencia, o no, de instaurar de nuevo el status quo que imperó en el comercio hasta que, hace casi una década, las rebajas se liberalizaron. Aunque el modelo actual parece el más adecuado y lógico, entre otras cosas porque resulta chocante que las administraciones públicas tengan que intervenir en cuestiones que interfieren en la libertad comercial, será interesante analizar en profundidad a quiénes ha perjudicado y beneficiado en los últimos años la alteración de un orden que contaba con una gran tradición en España. Los resultados del debate se conocerán en su momento, pero todo indica que la citada liberalización de los periodos de rebajas ha beneficiado de una forma abrumadora a los grandes empresarios y hecho la pascua, por el contrario, a unos pequeños comercios que no pueden competir, ni de lejos, con las agresivas campañas de descuentos que pueden lanzar las multinacionales cuando les viene en gana. También sabremos el impacto real que ha tenido sobre los negocios de barrio la celebración de jornadas tales como el Black Friday, de la que únicamente se benefician las grandes plataformas y las cadenas internacionales, o las semanas de descuentos que, bajo diversos formatos, ponen en marcha los grandes comercios en periodos clave de consumo. Probablemente el camino adecuado no sea volver a un orden que suelta un cierto aroma a perfume anticuado, pero ojalá el debate sirva para establecer algún mecanismo de protección hacia los peces chicos antes de que los grandes acaben zampándoselos por completo. Ya no solo se trata de proteger al pequeño comercio, sino a las ciudades tal y como las conocemos. Porque una ciudad sin tiendas de barrio es una ciudad muerta.

BEATRIZ CASTRO/Periodista