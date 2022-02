Clamorosa falta de empatía

DE ACUERDO CON LAS DOS acepciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española empatía es “sentimiento de identificación con algo o alguien” o “capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos”. La propia RAE no ofrece sinónimos de esa palabra aunque otros diccionarios señalan “simpatía, cercanía o proximidad”, pero no parecen adecuarse demasiado al significado real, sobre todo a la segunda posibilidad, a esa capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Los familiares de los desaparecidos en el naufragio del Villa de Pitanxo, una vez superado el impacto de la noticia y constatado por la evidencia de los hechos que los marineros están muertos, no paran de lamentarse en público por la falta de empatía del Gobierno de España. Dicen, con meridiana claridad, que se sienten abandonados y no entienden la falta de presión sobre las autoridades canadienses para que, al menos, hagan un esfuerzo adicional de búsqueda de los doce marineros en una zona que está perfectamente delimitada. Reconocen sus familiares, son gentes del mar, la dificultad extrema que entraña la petición, pero también saben que hay medios para realizar un esfuerzo más que ayudaría a aliviar el intenso dolor que les atenaza. Sorprende en Galicia, también entre miembros del PSOE, la falta de empatía del ejecutivo central que se limitó a enviar al ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, y decretar este lunes como día de luto oficial, además de enviar, tras la petición pública del presidente de la Xunta, un avión a Terranova para repatriar a supervivientes y fallecidos. Las condolencias vía Twitter o por persona interpuesta, cuando lo que se necesita es calor humano, son mensajes vacíos. Durante estas jornadas echaron de menos la presencia del propio presidente, siempre dispuesto a acudir a todas partes, así como la de cualquiera de las dos vicepresidentas gallegas, una de ellas, además, ministra de Trabajo: ellos eran trabajadores del mar, unos españoles y otros inmigrantes. Ocho veces fue Pedro Sánchez a la isla de la Palma, sin ninguna víctima mortal, y han pasado ya seis días desde la madrugada del martes, hasta que ponga sus pies en Galicia para estar presente cuando lleguen los supervivientes y los cuerpos de los fallecidos. Un gesto que no aliviará la sensación de desánimo que albergan los familiares de la docena de desaparecidos, que esperan algo más de su Gobierno. Hasta Ana Pontón les acusa de falta de empatía. Tiene razón.