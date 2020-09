¡Claro que el pacto por Galicia es posible!

que nos perdone Carlos Luis Rodríguez, heredero de nuestros grandes cronistas parlamentarios –hablamos de Wenceslao Fernández Flórez y de Julio Camba, palabras mayores–, pero por una vez nos resistimos a compartir su presentimiento sobre la legislatura, que él ve sobrevolada por la negra sombra de las peleas partidarias. La experiencia nos dice que en estos asuntos suelen acertar los pesimistas, que al fin y a la postre no otra cosa son que realistas muy bien informados. El maestro Carlos Luis lo está, sin duda. Sin embargo, liquidado con el guión previsible el debate de investidura, queremos seguir creyendo en que existe todavía campo de juego suficiente para que cristalice la legislatura del entendimiento. Anclamos nuestro razonable optimismo en lo que ayer pudo escuchar Galicia entera en el hemiciclo del Pazo do Hórreo. Más allá de las respectivas puestas en escena, con sus correspondientes puyas, esgrima dialéctica y hasta algún que otro gancho al hígado, nos quedamos con que BNG y PSdeG llegaron a la solemne sesión con voluntad de fraguar un acuerdo de país. Nos parece un matiz inédito y relevante, y para nada anecdótico. Nos quedamos con que Ana Pontón expresó el “compromiso total” del nacionalismo frentista con Galicia y pidió “la legislatura de los grandes pactos”. Nos quedamos con que Gonzalo Caballero se abrió a cocinar consensos con el PPdeG “en la legislatura de la protección a las personas”. Nos quedamos con que Pedro Puy, portavoz del Grupo Popular, mantuvo la oferta de mano tendida. Nos quedamos, en fin, con que Feijóo reconoció, humilde, que “nunca vivín unha situación como esta” y pidió explícitamente la ayuda de la oposición: “Vai facer falta e os galegos o precisan e o merecen”. Por supuesto que entre bambalinas, en el lado oscuro del escenario político, se agazapan los problemas. No es una buena señal para empezar, por ejemplo, que desde los escaños de la oposición acogiesen con risas y alboroto la sensata propuesta del inquilino de Monte Pío para sacar la sanidad del cuadrilátero del debate partidista. No va a ser fácil, en definitiva, tejer ese acuerdo de país que Galicia necesita más que nunca. Las tres grandes fuerzas parlamentarias tendrán que cocinarlo a fuego lento con esfuerzo, inteligencia y generosidad para alumbrar una hoja de ruta que implique a toda la sociedad. Se trata de una tarea ciclópea, no nos engañemos. Quizás más pronto que tarde tengamos que darle la razón a nuestro columnista estrella, pero ojalá que no. Feijóo, Puy, Pontón y Caballero tienen la palabra.