Claves, pines y la madre que los parió

en los últimos años, y más desde que estalló la pandemia, infinidad de entidades de todo tipo han aprovechado para reducir al límite el personal que se encarga de atender a los consumidores de forma presencial. Invocando siempre, por lo general de forma torticera, las supuestas bondades de los trámites electrónicos, de las oficinas han desaparecido prácticamente aquellos profesionales a los que se les podía consultar cualquier cosa o ayudaban en la realización de todo tipo de gestiones, lo que ha llevado también al cierre de miles de sucursales financieras y de toda índole. Cierto es que muchas personas se han acostumbrado ya a este nuevo modelo operativo y que un creciente porcentaje de la población ya no acude casi nunca a un banco a realizar gestiones, a una agencia de viajes a reservar un hotel o a la ventanilla de un aeropuerto o una estación a comprar un billete. Todo se hace on line y el sistema, por lo general, funciona bien. Lo malo es que ese mismo sistema se ha olvidado por completo de muchos cientos de personas mayores que no saben interactuar, ni defender sus derechos, en un mundo dominado por los ordenadores, las claves de seguridad, los pines y la madre que los parió. Y por eso se pasan largas horas haciendo cola ante oficinas de todo tipo suplicando que alguien les atienda. Consciente de este problema, el Ayuntamiento de Santiago acaba de poner en marcha un asistente a distancia que guiará a todos esos usuarios en sus trámites con la administración local. Celebramos la iniciativa. Y ahora solo cabe esperar que el guía en cuestión no sea de esos que siempre están ocupados cuando les llamas.

Beatriz Castro. Periodista