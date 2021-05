Coches eléctricos, aún en pañales

numerosos gurús no paran de advertir de que los vehículos de combustión tienen los días contados en Europa, y así será en un par de décadas si se cumplen las previsiones al respecto. De igual forma, todas las grandes marcas automovilísticas andan metidas en una vertiginosa carrera dirigida a fabricar los coches eléctricos más ecológicos, fiables y capaces de realizar más kilómetros sin necesidad de recargar, que es donde actualmente radica el mayor problema de unos coches que prometen mucho más de lo que realmente dan, porque ni son capaces de recorrer, ni de lejos, las distancias que aseguran los prospectos ni llenan sus baterías con tanta rapidez como afirman quienes se encargan de promocionarlos. Si a eso le sumamos que son mucho más caros que los automóviles normales y que los puntos de carga se cuentan aún con los dedos de una mano, a nadie debería extrañarle el lentísimo despegue que están teniendo las ventas de los turismos verdes a pesar de las jugosas ayudas que ofrece el Gobierno. Los automóviles híbridos, en cambio, sí empiezan a ser más habituales en las ciudades, pero no debemos olvidar que están muy lejos de alcanzar las cero emisiones. Hace unos días, EL CORREO publicaba un reportaje sobre la escasísima presencia de automóviles eléctricos en Santiago, ciudad en la que ni siquiera los taxistas, profesionales que recorren muchas decenas de miles de kilómetros al año, se animan a hacer el cambio debido a los problemas antes indicados. Lo cierto es que comprar en la actualidad un coche movido por baterías está solo al alcance de las elites, no de los trabajadores medios, y ni siquiera las administraciones públicas dan ejemplo en este sentido. En resumen: el camino verde que exige Europa es el más correcto, pero en España seguimos en pañales.

BEATRIZ CASTRO/Periodista