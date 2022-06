Colaboración clave para salvar montes

apoyo Las medidas destinadas a erradicar la lacra que representan los incendios para Galicia no han hecho más que sucederse durante las últimas semanas, afianzando a la comunidad en materia de protección forestal: más preparada que nunca para combatir los fuegos que atemorizan cada año a la naturaleza autóctona y los vecinos del rural. Poco se puede decir que no se sepa ya sobre la actual temporada de alto riesgo. El calor se ha adelantado, siguiendo la tónica que parece repetirse y acentuarse cada primavera-verano, con una ola más prematura y certera que en esta ocasión se ha sentido en gran parte de la península ibérica pero a penas se ha dejado notar, favorablemente, en nuestra autonomía. Ese fenómeno lo ha sufrido en carne viva la provincia de Zamora, donde la deflagración –si bien evoluciona ahora positivamente– se ha llevado tras su paso más de 30.000 hectáreas de la Sierra de la Culebra. Para que una catástrofe así no ocurra en Galicia –más bien no vuelva, porque ya han acontecido siniestros de similar magnitud– el Gobierno central pondrá a disposición de la Xunta cerca de 4.000 efectivos, diez aeronaves y 31 drones de vigilancia para colaborar en el dispositivo de prevención y extinción. Y es que la colaboración, la ayuda mutua, es crucial para acabar con esta pesadilla o, mejor dicho, que no empiece. Para proteger los montes gallegos y a los gallegos que habitan en los montes.