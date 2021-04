Combinación de diálogo y presión

DEBATE Una nueva cita institucional entre el presidente popular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el ministro socialista de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, pone hoy el foco en el chequeo de las inversiones del Gobierno en Galicia. Es el segundo encuentro en menos de un mes porque ambas administraciones acordaron puntear periódicamente la evolución de los asuntos en marcha o pendientes. La lista es muy amplia, desde las bonificaciones pendientes de aplicación en los peajes de la AP-9, a la mejora ferroviaria entre A Coruña y Ferrol o el acceso al Puerto Exterior de A Coruña, así como diversas carreteras que acumulan demoras en su ejecución. Decía este jueves Feijóo en el acto de toma de posesión de José Miñones como delegado del Gobierno en Galicia que la “colaboración no es una opción, sino una obligación” en el servicio público. La frase no le pasó desapercibida al ministro que en un acto posterior en la capital gallega con el alcalde compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, aprovechó a preguntas de los periodistas para parafrasear al mandatario autonómico y mostrar coincidencia plena con su planteamiento discursivo. Son buenas palabras por ambas partes, pero lo cortés no debe quitar lo valiente, y en ese terreno reivindicativo la Xunta está dispuesta a apretar hasta el final. Y cargada con toda la razón de centenares de miles de gallegos detrás.