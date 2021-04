Comercios que no se llaman Plus Ultra

MILES de pequeñas empresas españolas están al borde de la ruina por culpa de la pandemia y otras muchas han tenido que echar ya el cierre definitivo debido a la imposibilidad de aguantar tantos meses facturando al mínimo. En Santiago, ciudad muy vinculada al turismo, la situación también es casi agónica en cientos de negocios cuya rentabilidad depende directamente del flujo de visitantes, por lo cual resulta comprensible la urgencia con la que las asociaciones de los sectores más afectados están pidiendo ayudas más contundentes y ágiles para poder sobrevivir después de un año trágico, una Semana Santa flojísima y un verano que se presenta muy incierto. No todo son quejas entre esas agrupaciones. Hace un par de días, sin ir más lejos, varios colectivos de pequeños comerciantes agradecían al Ayuntamiento de Santiago la próxima puesta en marcha de una serie de bonos de compra para incentivar el consumo en las llamadas tiendas de barrio. Raxoi prevé destinar 600.000 euros a esta campaña y los empresarios consideran que se trata de un paso importante en un momento tan difícil, aunque en realidad esa cifra no alcanza ni la categoría de migaja si tenemos en cuenta la alegría con la que el Gobierno central, progresista y solidario, está repartiendo ayudas a empresas que ha calificado, por la cara, de estratégicas. Ahí están, por ejemplo, los 53 millones de ala (nunca mejor dicho) autorizados por el Ejecutivo para rescatar a una aerolínea, Plus Ultra, cuya única actividad en lo que va de año ha sido cubrir en dos ocasiones la ruta de ida y vuelta entre España y Venezuela. Cincuenta y tres millones de euros..., ¿a cuántas pequeñas empresas viables se podrían rescatar con semejante dineral en una ciudad como Compostela? Mejor es no pensar en ello, porque el cabreo supino nos podría hacer volar. E incluso entrar en órbita.

BEATRIZ CASTRO/Periodista