Comité clínico por vía de urgencia

PANDEMIA Anunciaba la consellería de Sanidade a las 20.48 de este domingo, tras las fiestas navideñas, la convocatoria del comité clínico que lleva muchos meses (con bastante éxito, por cierto) asesorando a la Xunta para hacer análisis de la situación y tomar medidas correctoras, si ha lugar. El panorama empieza ser preocupante y precisamente ayer se alcanzó el récord de contagios en Galicia; esos más de 24.252 infectados es una cifra nunca vista en las cinco oleadas anteriores. Mucho que ver con esta cascada de nuevos caso tiene el plan masivo de tests gratuitos puesto en marcha por la Xunta para localizar este coronavirus: en cuatro días se realizaron un total de 83.419 pruebas en las que se descubrieron 11.308 casos positivos, la mayor parte asintomáticos que acabarían propagando el virus entre sus allegados, lo que representa una tasa de positividad del 13,56%; es decir la covid-19 campa a sus anchas por la comunidad.

No es eso lo peor. De cumplirse las previsiones de un equipo de expertos de la UVigo el próximo jueves llegaríamos a 30.808 personas contagiadas, cifras que hace poco tiempo nos harían temblar y que ahora no acabamos de entender habida cuenta de que llevamos un año vacunándonos y, según los datos oficiales de Sanidad, 2.301.193 gallegos tienen la dosis completa y 1.210.002 cuenta ya con una más de refuerzo. ¿O es que estas vacunas no sirven para nada?