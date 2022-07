¿Cómo se repara el sufrimiento?

Tras casi medio siglo desde la desaparición del dictador, España es una democracia consolidada en la que funciona la separación de poderes y todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Un país maduro, en el que, sin embargo, aún se repiten escenas en las que, sin juicio ni sentencia, una parte del pueblo se adelanta a emitir un veredicto de culpabilidad. Todavía se recuerdan imágenes como las que vivió Dolores Vázquez, acusada injustamente de la muerte de Rocío Wanninkhof. Víctima de un circo mediático, la gallega escuchó de todo. Abucheada al grito de “asesina” a las puertas del tribunal, hasta en televisión fue catalogada, sin pruebas, de “calculadora, fría y vengativa”. Condenada a 15 años de cárcel, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló después ese fallo y la dejó en libertad. Su vida quedó para siempre marcada, pero el caso sigue sirviendo como ejemplo de que una mera sospecha, unos indicios endebles o una personalidad que resulte antipática no anticipan una condena. Hay que esperar y ser prudentes con las valoraciones. Empezando por los encargados de transmitir las noticias. Y en este sentido, EL CORREO recoge en sus páginas una decisión de la Audiencia Nacional que chocará con la imagen que muchos se crearon de quienes dirigieron las antiguas cajas de ahorro, concretamente Caixanova. Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego y Gregorio Gorriarán tienen en su haber aciertos – la entidad impulsó en su día la Uvivo y fue decisiva para reflotar el naval– y errores. Alguno incluso pisó la prisión. Pero en el caso Promalar’, en el que se les acusaba de apropiación indebida y administración desleal por haber causado un supuesto perjuicio de 80 millones, la conclusión es clara: absueltos de todos los delitos. Limpios de polvo y paja, al igual que salieron en 2019 en relación a una operación inmobiliaria en Rivas-Vaciamadrid, en la que se determinó en sede judicial que tampoco tuvieron responsabilidad. Los magistrados no ven irregularidades, ni ningún plan de concertación para ayudar a unos amiguetes. La concesión de los préstamos siguió el cauce reglamentario y no se buscó beneficio personal. Anticurrupción se equivocaba. Son inocentes y en esta casa lo decimos, igual que se critica cuando toca criticar. La pregunta ahora es: ¿Cómo se reparan los años de prejuicios y sufrimiento?