Completar el diseño del centro urbano

urbanismo. La capital de Galicia experimentó un importante crecimiento de su casco urbano en las primeras décadas de este siglo, hasta que la denominada crisis del ladrillo provocó que se parasen muchos proyectos en marcha. La recuperación previa a la pandemia, e incluso durante el confinamiento, permitió que buena parte de estos huecos se fueran completando, y con ellos el diseño de la trama urbana. No solo se trata de edificaciones, sino de lo que éstas también conllevan, en forma de viales, equipamientos públicos y todos los elementos que permiten el cosido de esta red de servicios y comunicaciones. Pero, en el caso de Santiago, por unas razones o por otras, hay un punto que ha ido viendo pasar de largo las grúas, y se ha quedado a medio desarrollar. Desde los tiempos en los que se la conocía como Circunvalación, la avenida de Romero Donallo ha visto cómo mientras una de sus márgenes quedaba completada ya en los años setenta, la otra permanecía a medias, con edificios entre solares y viales transversales a medio urbanizar. Baste recordar que fue el primer polígono que se pensaba desarrollar en el Plan Xeral de 1989, pero que allí seguía en el de 2008. Ahora, cuando Cornes y Pontepedriña están cerca ya de completar su urbanización y sus infraestructuras, la avenida, desde Rosalía de Castro hasta el vial Antón Fraguas, sigue teniendo ese aspecto de extrarradio que no le corresponde por su posición, en pleno corazón del casco urbano, que ya llega a Volta do Castro y Santa Marta. Resulta difícil de comprender que un espacio en teoría tan apetecible por su situación permanezca aparcado de esta forma, y cubierto de maleza en buena parte de su recorrido. El interés económico está claro, pero también el urbanístico para completar el desarrollo de esta parte de la ciudad.