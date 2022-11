Con la salud no se juega... ¿O sí?

No es ningún secreto que en el mercadillo de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado se negocia con casi todo. Carreteras, infraestructuras ferroviarias, traspasos de competencias, el Cupo vasco, la sedición... Cualquier cesión o promesa le vale al Gobierno de turno, especialmente si está en minoría, con tal de salir del paso y garantizarse los mágicos 176 votos para sacar adelante las cuentas. Trapichear con asuntos que afectan a las arcas públicas o al bolsillo del contribuyente por interés político, al margen de que al final los pactos se cumplan o no, siempre puede ser motivo de crítica. Pero cuando lo que entra en la subasta es algo tan importante como la sanidad pública, es el momento de encender las alarmas. Y esto es justo lo que ayer denunció desde Ferrol el titular de la Xunta, Alfonso Rueda. No en vano, ya en tiempos de su antecesor en el cargo, Alberto Núñez Feijóo, el Ejecutivo autonómico venía demandando a La Moncloa que se habilitasen más plazas de Médico Interino Residente (MIR) a fin de paliar la carestía en la comunidad, pero también en el conjunto de España. Una petición que siempre caía en saco roto. “A mí me dijo la ministra (Carolina Darias), que no eran posibles más plazas y que eso no se podía hacer”, recordaba amargamente este martes el actual inquilino de Monte Pío. Hasta que, prosiguió, “de repente nos encontramos con que, en la negociación de los PGE con Bildu, porque en Euskadi también tienen ese problema, consiguen 200 plazas más, algo que me parece muy bien, pero ¿era o no posible?”, reprochó. Lo cierto es que la coalición que lidera Arnaldo Otegi presumió de este logro que, argumentaron, supondrá un refuerzo frente al déficit de profesionales y garantizará el avance en el relevo generacional. El respaldo de la formación vasca, que cuenta con cinco escaños en el Congreso, era vital para allanar el camino a Pedro Sánchez de cara a la aprobación definitiva del último proyecto de presupuestos de la legislatura, algo que finalmente fue así y con amplio respaldo. Desde luego, nadie duda de que es prioritario solucionar cuanto antes las tensiones detectadas, para lo cual la vía de aumentar las plazas disponibles en las facultades de Medicina no parece lo más ágil, pues tardaría en dar sus frutos. Hacen falta recetas serias e inmediatas, porque con la salud no se juega... ¿O sí?