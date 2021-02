Con la vista puesta en el próximo verano

turismo Corren malos tiempos, y no solo en Galicia, para el sector turístico. Desde que se celebran Xacobeos no se recuerda una situación como la actual, con las calles de Compostela prácticamente vacías y la Catedral con un reducidísimo número de visitantes para apreciar la magnífica rehabilitación de la que ha sido objeto. La mayoría de los hoteles cerrados, y el sector de la restauración limitado a los cafés en vasos de cartón y a los envíos a domicilio para tratar de capear un temporal que ya empieza a ser fijo en plantilla. A ello se suma el goteo de cierres permanentes, y la preocupación por el futuro de establecimientos emblemáticos como el hotel Peregrino. Y es que se va a cumplir ya un año del primer confinamiento por la pandemia, y no resulta fácil en un sector como el turístico, cuya economía se basa en buena parte en aprovechar los picos de actividad que se producen en determinadas épocas del año, Semana Santa, Verano, Navidad y puentes festivos, ver sus establecimientos cerrados en temporadas altas una y otra vez. Pero también hay que pensar que, a diferencia del año pasado, ahora hay un horizonte que permite dar pie al optimismo. Si se consigue mantener el ritmo de vacunaciones según el calendario previsto, cabe esperar que en la segunda mitad del año, verano incluido, las cosas puedan empezar a mejorar y se pueda comenzar a pensar en una recuperación, sino al mismo ritmo que se planteaba a comienzos de 2020, sí con la gran ayuda que supondrá la prolongación del Xacobeo durante 2022. La ventaja en este caso es que las infraestructuras han seguido avanzando en este tiempo, y en muchos de los proyectos estos meses han supuesto la posibilidad de que cuando se abran las otras puertas, todo esté en orden y convenientemente preparado.