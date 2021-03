Con las cosas de comer no se juega

¿es posible que con su salida del Gobierno de la nación –no faltan analistas que lo interpretan como el primer paso de su adiós a la política– haya hecho Pablo Iglesias favores a diestra y siniestra? Es posible, claro que sí. La alegría de la diestra se resume en la vitriólica reacción de Isabel Díaz Ayuso: “España me debe una, le hemos sacado de La Moncloa”. Tiempo habrá para que los estallidos de polarización en la campaña madrileña dejen a la opinión pública –y a la publicada– boquiabierta y estupefacta. El alivio con el que la siniestra digiere la sísmica decisión del líder podemita lo refleja con exactitud el movimiento de fichas en la estructura del Consejo de Ministros. Pedro Sánchez ha desbaratado en un abrir y cerrar de ojos la torpe maniobra de Iglesias para colocar a Yolanda Díaz por delante de Nadia Calviño y, así, condicionar la política económica del Gobierno de coalición/confrontación. Las dos gallegas de armas tomar nos depararán peleas épicas –Calviño es la abanderada de la ortodoxia económica made in Bruselas, mientras que Díaz se mueve en las trincheras de la revolución pendiente–, pero cuando lleguemos a ese escenario todos tendremos muy clarito, ellas las primeras, lo que significa que el inquilino de La Moncloa haya blindado a la vicepresidenta coruñesa por encima de la vicepresidenta ferrolana: pase lo que pase, con el bolsillo, con las cosas de comer y con la economía no se juega. Es una línea roja innegociable para los socialistas. Sánchez se asegura el control del área económica en un momento clave, justo cuando despega la inyección de los fondos europeos para la recuperación –140.000 millones, la mitad de ellos no reembolsables– y cuando un tercio de las empresas prevé mejorar sus ventas esta primavera, según un reciente informe del Banco de España. A la inminente vicepresidenta tercera le espera a la vuelta de la esquina un reto mayúsculo, tras haber brillado con éxitos muy meritorios en el siempre sensible tablero del diálogo social: tendrá que convencer a los empresarios para desmontar por la vía rápida –dicen que su objetivo es hacerlo antes del verano– la controvertida reforma laboral que lleva el sello de Mariano Rajoy, y que fue una herramienta fundamental para salir de la crisis de 2012. Quiere Yolanda Díaz practicar cirugía de choque, extirpar sin demasiadas contemplaciones. Mal asunto. Pretende Nadia Calviño meter el bisturí solo lo imprescindible, en línea con las recetas de Bruselas. Será, quizás, su primer gran asalto. En cualquier caso, el guion de la relación entre los socios del Ejecutivo debería rebajar los episodios dramáticos. A ver.