Concellos pequeños, pero no inferiores

Hay algunos deportes como el baloncesto que suelen estar dominados por los gigantes. En competiciones como la NBA, la estatura media de los jugadores ronda los dos metros. Sin embargo, no es la primera vez que un bajito se cuela entre los grandes y les quita el puesto. El caso más llamativo fue el de Spud Webb, que con tan sólo 1,68 de estatura y 60 kilos ganó un concurso de mates en 1986 frente a Dominique Wilkins y Michael Jordan. ¿Su secreto? Saltar más que ellos. Una técnica que a nivel político pretende emular el PPdeG varias décadas más tarde situando como protagonistas a los concellos del rural frente a las zonas urbanas, mucho más pobladas y que no precisan de altavoces para alcanzar las altas esferas. Cuando el alcalde de Vigo tiene algo que decirle a la Xunta no le faltan terminales mediáticas que transmitan sus recados. Lo mismo podría decirse de los regidores de A Coruña, Ourense, Lugo o Santiago, cuyo censo no solo les abre fácilmente la puerta de otras instituciones, sino que les permite gozar de todas las comodidades a nivel de infraestructuras, telecomunicaciones o finanzas, por no hablar de recibir la educación o la atención sanitaria sin tener que desplazarse. Por el contrario, ¿que pasa cuando se queja un núcleo de mil habitantes? Pues que tiene que gritar diez veces más para que alguien le haga caso o, como la estrella de los Sacramento Kings, entre otros, impulsarse con más fuerza. Una situación que los populares gallegos pretenden corregir en la medida de lo posible a través de una nueva comisión, que entró en funcionamiento este sábado, cuyo objetivo será “estar al pie del territorio” y “dar respuestas reales a las necesidades de la gente”, como explicó el número dos de los del charrán, Miguel Tellado. Con este foro, a falta de una mayor implicación de las Diputaciones, se buscará llegar hasta donde ayuntamientos como Larouco –cuya regidora Patricia Lamela será la primera presidenta–, nunca podrían por sí solos, léase influir en el nuevo sistema de financiación autonómica. Un modelo que entre sus criterios debe primar financiar servicios según el coste de prestaciones y la dispersión poblacional para que todos, independientemente de donde residan, gocen de una calidad de vida similar. Lo contrario, además de discriminatorio, sería pegarse un tiro en el pie como país. Pequeños sí, pero no inferiores.