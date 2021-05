Conciertos difíciles de controlar

hay que felicitarse por el plan que ha puesto en marcha la Xunta para empezar a organizar, de cara al verano, conciertos de gran magnitud si la pandemia remite y, sobre todo, si el ritmo de vacunación no decae. El presidente Feijóo, que siempre se mueve por los parámetros de la sensatez, ha dejado bien claro que dichos espectáculos se celebrarán solo en recintos abiertos –puso como ejemplo el Monte do Gozo–, con unos aforos que no superarán el 25 % y con todo el público sentado para evitar lo más posible el contacto social. Se trata, en suma, de restricciones bien meditadas, prudentes y que persiguen un doble objetivo: por una parte, reactivar el sector cultural y a quienes de él viven, que llevan más de un año sin ingresar ni un euro, y por otra, dar un paso más en el camino dirigido a alcanzar la llamada nueva normalidad, que obliga a poner en marcha iniciativas relacionadas con la recuperación económica siempre que estén bien calibradas sus posibles consecuencias en el terreno de la salud. Todo indica, en este sentido, que no debería pasar nada por reunir a diez mil espectadores en un recinto abierto en el que caben cuarenta mil, como es el caso del Monte do Gozo, y menos aún si se prohibe a los espectadores apelotonarse en las cercanías del escenario, que es lo que siempre sucede en los conciertos de rock cuando la gente empieza a entrar en calor. Esa será la cuestión que la Xunta deberá controlar con más ahínco, porque ver en directo la actuación de una banda metalera, por ejemplo, sin poder levantarte de la silla debe ser una experiencia similar, o aún peor, que estar al lado del mar a cuarenta grados y que no te permitan siquiera refrescarte los tobillos. A la gente no les suele gustar pagar para sufrir, así que esas restricciones tendrán que estar muy bien estudiadas o acabarán en fiasco. Tiempo al tiempo.

BEATRIZ CASTRO/Periodista