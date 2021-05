Concordia, venganza y legalidad

FUE EUGENIO MONTERO RÍOS quien en su condición de ministro de Gracia y Justicia firmó el 18 de junio de 1870 la ley en la que se fijaban, es textual, las “reglas para el ejercicio de la gracia de indulto”. Una norma que sigue vigente, superado el siglo y medio de vida, y que cobra ahora actualidad por el intento de liberar a los llamados presos del procés de la pena que están cumpliendo. La norma del jurista compostelano establece dos cuestiones de vital importancia. La primera, que a los independentistas catalanes condenados les asiste tal derecho, como figura en el artículo 1.º: “Los reos de toda clase de delitos podrán ser indultados, con arreglo a las disposiciones de esta ley, de toda o parte de la pena en que por aquellos hubiesen incurrido”. Sus delitos, por muy graves que se consideren, no les impiden acceder a esa gracia. La segunda, artículo 11, establece que “el indulto total se otorgará a los penados tan sólo en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública, a juicio del Tribunal sentenciador y del Consejo de Estado”. Es potestad del Gobierno, a instancias de los propios reclusos o de otras personas en su nombre, la decisión final. Desde que en noviembre de 2014 el Tribunal Supremo tumbó una petición de indulto con el argumento de que el decreto de concesión no señalaba las razones antes citadas, el Ejecutivo añade una coletilla en la que explica motivos casi siempre más subjetivos que objetivos. Desde el punto de vista legal no hay más interpretaciones. El Gobierno tiene voluntad, dentro de sus competencias, de liberar del castigo a Oriol Junqueras y al resto de encarcelados, pero el órgano que los enjuició, dentro de las suyas, se opone a que se beneficien los doce condenados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia al no apreciar “razones de justicia, equidad y utilidad pública” que justificarían la concesión, con el agravante de que ni se vulneraron sus derechos ni muestran arrepentimiento, dos de las condiciones adicionales que se necesitan cumplir para merecer tal medida. Desde el punto de vista político se podrá discutir sobre la conveniencia de pasar página en un problema enquistado en el que debe prevalecer, como dice Pedro Sánchez, la concordia frente a la venganza, “un valor que no contempla la Constitución”. La realidad es que, por razones electorales, al presidente del Gobierno le interesa zanjar este problema cuanto antes, y de ahí sus prisas. Pero la Carta Magna no admite atajos. Sobre todo en asuntos tan graves que ponen en cuestión la legalidad. Es clamor de la inmensa mayoría que la Justicia no puede ser vulnerada por razones políticas. ¡Hasta aquí podríamos llegar!