Concurso de ideas delirantes en el Mercado

en otra clara maniobra de corte populista, encaminada a hacer creer a los empresarios de la Plaza de Abastos de Santiago que el gobierno local se ha empeñado en arruinar sus negocios a base de restringir el tráfico en toda la zona, los desnortados concejales de Compostela Aberta diseñaron un plan de circulación que no tiene desperdicio. De hecho, seguramente habría ganado varios premios si llegan a presentarlo en cualquier concurso de ideas delirantes. El original proyecto consistía en convertir la rampa de acceso al Mercado, que solo se puede utilizar en dirección ascendente desde Virxe da Cerca, en una vía de doble sentido, de forma que los camiones pudieran abandonar la zona sin tener que atravesar el arco de Mazarelos. Los giros en las inmediaciones de las naves comerciales se podrían realizar sin problemas, afirman los autores del plan, convirtiendo el área pegada al templo de San Fiz en una útil rotonda diseñada específicamente para cambiar el sentido de marcha. Sobre el papel, todo parece muy fácil, pero en la práctica se trata de un proyecto tan absurdo que hasta un párvulo lo desecharía por irrealizable. Sobre este particular, ¿alguien de verdad se imagina a dos vehículos pesados cruzándose en una rampa tan estrecha como la referida? ¿La pequeña acera sería suprimida o los peatones podrían seguir accediendo pese al riesgo de quedar emparedados? ¿Qué aportaría la rotonda de marras a lo que ya hay en la actualidad? En fin, es mejor no seguir haciendo preguntas, porque todas las respuestas señalan de forma tozuda que lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Es necesario retomar, por la tanto, al viejo proyecto de aparcar los vehículos pesados fuera del casco histórico y realizar el reparto en pequeñas camionetas. Todo lo demás son aburridos guisos populistas.

BEATRIZ CASTRO/Periodista