¿Confinamiento domiciliario estricto?

no nos hemos recuperado aún de las secuelas de la desconexión de marzo, que cambió nuestras vidas y hundió la economía, cuando asoman ya en el horizonte los negros nubarrones de otro confinamiento domiciliario. Quizás no será igual de duro que el de la primavera pasada, pero amenaza con meternos de cabeza en una recesión peor que la desatada en 2008 con el desplome de Lehman Brothers, y con instalarnos en un pesimismo social tóxico. Son estos peligros los que tal vez expliquen la contundente negativa de Salvador Illa a la petición de Asturias, que ha pasado casi sin transición de ser la comunidad que mejor contenía el avance del covid a querer encerrarse en casa a cal y canto. Digamos, de entrada, que cuarentenar a la población y activar el toque de queda nocturno son las dos herramientas favoritas de los gobernantes de media Europa. Admitamos, también, que una mayoría de científicos receta que cuanto antes se adopten medidas restrictivas contundentes, mejor para evitar males mayores. ¿Es consciente de todo esto el Gobierno de Pedro Sánchez? Estamos convencidos de que sí lo es. ¿Por qué, entonces, el ministro de Sanidad asegura que ni trabajan en el confinamiento masivo ni lo prevén, y pide a las autonomías que no se enreden en una carrera por ver cuál de ellas adopta las medidas más duras? Por dos razones, posiblemente. La primera tiene que ver estrictamente con la salud pública: en los hospitales españoles todavía hay margen para atender a pacientes covid, todavía nadie apretó el botón de la alarma roja. La segunda es económica: comienza a haber sectores enteros que van a tener que elegir entre lo malo y lo peor, entre cerrar para protegerse del virus y cerrar para, literalmente, morir de hambre. No seremos nosotros, nunca lo hemos sido, quienes discutamos que lo prioritario es combatir y frenar el avance del letal virus, sin discusión, pero entendemos que debemos aprender de las dolorosas lecciones de marzo y mantener abiertos los centros de trabajo y las aulas, sí o sí. En el escenario actual, complicadísimo, creemos que la postura del comité clínico gallego aporta equilibrio y sentidiño. No es el momento de cuarentenar la comunidad y cuando lo sea, si llega a serlo, lo inteligente y razonable será activar un confinamiento laxo, por zonas en función de las tasas de incidencia y siempre, siempre, con los colegios abiertos de par en par. En pocas palabras, la de encerrarse en casa tiene que ser la última opción y, por favor, sin efecto contagio entre las autonomías.