Conflicto entre lo público y lo privado

santiago Hace dos años que el Ayuntamiento puso en marcha un programa para la revisión y arreglo de los muros de la ciudad después de que se produjeran dos desplomes, uno de ellos con resultado fatal, en O Pombal y Bonaval. Desde entonces se han llevado a cabo numerosas obras en instalaciones públicas y privadas, como en Fontiñas, en el primer caso, o en el pazo de San Lourenzo en el segundo. Pero como en el dicho de que los últimos serán los primeros, el que encendió las señales de alarma, el de O Pombal, ha ido quedando atrás, y ya se van a cumplir dos años, en los que otra parte del talud, afortunadamente ya arreglada, también acabó viniéndose abajo. La polémica está servida, porque en esta ocasión hay una parte pública y otra privada, y parece que hasta que las dos no se pongan de acuerdo, no hay forma de llevar a cabo una reparación en condiciones que deje libre la calle y a peatones y vehículos también libres, pero de riesgo. La primera reacción es pedir, como se hizo en el derrumbe de la Travesa do Cruceiro do Gaio, una ejecución forzosa, y luego pasar la factura, pero la experiencia demuestra que en estos casos la línea recta puede no ser la distancia más corta, y con una legislación tan garantista como la nuestra, un recurso puede convertir la ejecución en una cadena perpetua, y en lugar de acortar los plazos, alargarlos paralizando el proceso. Dos años, aunque sea con las paralizaciones que impuso la pandemia, parecen mucho tiempo, y convendría que las negociaciones se agilizaran un poco, porque aunque se hayan realizado trabajos como la retirada de árboles y la limpieza de maleza, la rúa lleva ya demasiado tiempo con una acera anulada. Claro que también cabría recordar el caso de Fontiñas, que acumuló más de cuatro años con una estructura similar apuntalada, hasta que por fin este año se llevaron a cabo unas reparaciones previstas y presupuestadas, pero que no acababan de hacerse realidad.