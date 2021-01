Contra el espanto del trumpismo, democracia

donald trump fracasó en su intentona de autogolpe para subvertir los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, quizás las más seguras y escrutadas de la historia. Fracasó, primero, porque no pudo impedir que el Congreso confirmase ayer el triunfo limpio de Joe Biden. Fracasó, segundo, porque es uno de los poquísimos presidentes sin segundo mandato, él que tanto asco tiene a la palabra perdedor. Fracasó, tercero, porque Georgia acaba de dejar a los republicanos sin el control del Senado. Cuestión distinta es que el fin de la tóxica era Trump, que concluye con todo el poder en manos del Partido Demócrata, signifique el fin del trumpismo, una enfermedad que se extiende por el planeta con consecuencias pandémicas, porque la guerra entre democracia y populismo tal vez no haya hecho más que empezar. El mundo contempló conmocionado cómo durante más de cuatro horas las hordas instigadas por el aún inquilino de la Casa Blanca asaltaban la sede del Congreso, se hacían fuertes en el Capitolio –forma parte ya de la negra historia de la ignominia la foto de un trumpista con las botas sobre la mesa del despacho de Nancy Pelosi–, obligaban al desalojo de los líderes de los dos grandes partidos y a los legisladores a ocultarse protegidos por policías armados, y sembraban el caos. Biden retrató en una frase esta revuelta con tufo a sedición: “Esto no es una protesta, es una insurrección”. Neutralizado el último zarpazo de Trump –cuyas cuentas en Twitter, Facebook e Instagram fueron bloqueadas– y con su Administración todavía más diezmada, tras las dimisiones de altos cargos en protesta por el asalto al Capitolio, Washington mantendrá el estado de emergencia hasta la toma de posesión de Biden, el próximo día 20. Más allá del horror, la repulsa y la condena de unos hechos inaceptables, alimentados por un presidente que emponzoña la convivencia, queremos subrayar que el asalto no representa el alma de los estadounidenses, que creemos en la fuerza de la democracia, que estamos seguros de que la primera superpotencia sabrá sobreponerse a los estallidos del populismo radical, y que mantendrá vivo el principio irrenunciable de que las leyes son sagradas, con las constituciones, la justicia y el juego limpio parlamentario como sólidos pilares de nuestra convivencia. Que Trump se haya comprometido a una transición de poderes “ordenada” (sic) –tarde piaches–, tras un caos con cuatro muertos, no puede tapar que Estados Unidos vivió uno de sus días más oscuros y que a Biden le queda por delante un titánico trabajo de reconstrucción de un país carcomido por la polarización. El espanto del Capitolio es un aviso a navegantes que concierne a todo el mundo libre.