Contra la hemiplejía territorial

José Ortega y Gasset, el filósofo español de mayor importancia y prestigio, definió a las personas que se consideran políticamente sólo de derechas o sólo de izquierdas como hemipléjicas. Una pureza ideológica tan extrema raya la intransigencia y el desprecio a admitir cualquier idea del contrario, en vez de sumar, resta y empobrece intelectualmente. En materia territorial, el Estado español acostumbró a adoptar históricamente esta postura que le llevó a discriminar la zona del Noroeste. Pasó con una infinitud de infraestructuras básicas de todo tipo, que desde Madrid se tendió siempre a diseñar, proyectar y construir pensando en la demarcación mediterránea, condenándonos al atraso económico a los que habitamos esta parte de España. De ahí que cumbres como la celebrada ayer en Santiago para reivindicar la construcción del Corredor del Noroeste del tren de mercancías continúen siendo necesarias a estas alturas del siglo XXI para corregir inercias históricas desfasadas y forzar al Gobierno central a tratar con equidad a los diversos territorios del Estado. La utilidad de la jornada vivida en el Palacio de Congresos compostelano, donde se congregaron más de mil asistentes en representación de toda la sociedad gallega, tardó muy poco en comprobarse. De inmediato y en paralelo a la celebración de la cumbre, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se apresuró a mover ficha y nombrar como comisionado para este corredor a José Antonio Sebastián Ruiz, hasta ahora gerente de material de Renfe-Mercancías. En este sentido, hay que aplaudir la celeridad del Ministerio de Transportes por dar respuesta a esta trascendental demanda de las comunidades del Noroeste que no podía esperar, pues de demorarse esta obra Galicia, Asturias y Castilla y León perderían definitivamente el tren destinado a llevarnos a un futuro de progreso. Hay que aplaudir este movimiento de Madrid, decíamos, pero también con la expresión de un matiz de lamento por tener que llegar este punto: se hace difícil comprender que el impulso de este corredor ferroviario no parta del Gobierno de modo voluntario, sin necesidad de tener que ser reclamado incesantemente por los presidentes y las sociedades de las autonomías afectadas. Congratulémonos, en todo caso, del desenlace de la cumbre de ayer, es un buen punto de partida para alcanzar el objetivo deseado. Ahora entraremos en un tiempo de reuniones, juntas, estudios y valoración de las inversiones. Esperemos que no se eternice y que no estemos ante aquel famoso dicho: Si quieres retrasar o distraer la solución de un asunto, crea una comisión.