Conxo, unas obras mal resueltas

si bien las obras que está llevando a cabo la Xunta en la avenida de Lugo, uno de los viales más destartalados y colapsados de Santiago, merecen un notable alto, no ocurre lo mismo con las que pretendían transformar la plaza central de Conxo en un espacio más amable y agradable tanto para los vecinos como para los peregrinos que entran en la ciudad por el Camino Portugués. Afirman los responsables de los trabajos que todavía no están concluidos y que el aspecto del llamado “Obradoiriño” todavía experimentará cambios a mejor, pero todo indica que no serán suficientes para que la obra consiga una nota alta. Cierto es que la zona ha quedado mucho más ordenada, limpia y diáfana, pero igual de verdad es que la plaza parece una especie de desierto de piedra con poquísimo encanto y que invita más bien poco a disfrutar del principal enclave de un barrio tan tradicional. Faltan árboles frondosos, más bancos y algún elemento que rompa la aburrida monotonía que se aprecia en la actualidad. Hace en falta, en suma, mejorar el proyecto y añadir algo de “verde” para lograr que el “nuevo Obradoiro” quede integrado como es debido en el conjunto urbano y no parezca un pegote diseñado por esos urbanistas a los que tanto les gustan los parques desnudos y las plazas desabrigadas, un modelo terrible que sigue extendiéndose por todo el territorio nacional de una forma inexplicable. Hará bien el líder del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, en seguir muy de cerca, como ha dejado entrever, la finalización de los trabajos con el objetivo de que sean satisfactorios tanto para los vecinos de Conxo, que no están precisamente muy contentos con lo hecho hasta el momento, como para los compostelanos en general. Sería una verdadera pena que, después de tanto dinero invertido y de tantas molestias, una plaza tan tradicional y con tantos recursos quedase convertida en un “quiero y no puedo”. Que es lo que parece ahora.