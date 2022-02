Corregir el rumbo o estrellarse

Aunque las cifras indican que el avión es el transporte más seguro, volar no está exento de riesgos. No es la primera vez, ni será la última, que se reportan situaciones en las que dos naves están a punto de colisionar en el aire y sólo una maniobra milagrosa en el último segundo evita la tragedia. Se trata de incidentes aislados, pero que cuando se producen han de investigarse para aprender de los errores y que no se repitan. La vida de las personas no puede dejarse en manos del azar y una industria seria, lejos de mirar para otro lado, debe analizar los fallos y solucionarlos. Un ejemplo que puede aplicarse a otras actividades sensibles como la sanidad, la justicia o la política, donde una decisión imprudente determina el futuro de mucha gente. El nuevo marco de relaciones entre empresas y trabajadores en España, aprobado este jueves de carambola, es una de esas cuestiones, por lo que el espectáculo ofrecido en el Congreso es obligatorio que sea objeto de una profunda revisión. Es necesario que Gobierno y oposición asuman ya que la fe en nuestra democracia está en juego, tanto en clave interna como en el exterior. Da escalofríos imaginar como habrán valorado en el seno de la Unión Europea los gritos de “tongo” en los escaños después de que Meritxell Batet anunciase primero que el decreto decaía y después que se aprobaba como por arte de magia tras el error de un diputado. También es descriptible la cara que tendrán en Bruselas ante las acusaciones de prevaricación que vuelan sobre la presidenta de la Cámara Baja, a la que se señala por un “pucherazo”. Sin embrago, horas después, lejos de que PSOE y PP serenen los ánimos y coincidan en que algo tan importante como la reforma laboral no puede salir adelante sin un acuerdo entre ambos, ni fiarse al humor que tenga Gabriel Rufián, lo que hacen es tensar aún más la cuerda. Los socialistas acusando a los populares de “haber comprado” a dos parlamentarios de UPN y los del charrán apuntando al Constitucional, que de tirar abajo la norma crearía un escenario de inseguridad en los contratos que se firmen. Los dos grandes partidos, especialmente el que está en La Moncloa, no pueden seguir dejando a los españoles en manos de piruetas, acrobacias y saltos mortales, más propios del circo que de las instituciones. El riesgo de no corregir el rumbo será estrellarse.