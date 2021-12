Coser el tejido urbano

santiago La construcción de las ciudades depende de muchos factores, desde la planificación, que corresponde a los Ayuntamientos, hasta la iniciativa privada, tanto por parte de las constructoras como de los propios particulares, que deciden levantar de una forma u otra sus viviendas. De nada sirve que un gobierno local planifique si no hay un promotor detrás, ni que un promotor planifique si su propuesta no encuentra encaje en la normativa. El caso de la compostelana avenida de Romero Donallo es un buen ejemplo de cómo cuando no hay confluencia entre ambos las cosas se quedan en nada. En plenos años ochenta, con el Ensanche completamente edificado, y con Conxo preparando su expansión, se pensaba desde el Ayuntamiento de Santiago que estos terrenos serían de lo más apetecibles para las constructoras deseosas de edificar pisos. Pero resultó que ni con el bum del ladrillo de la primera década del siglo salió adelante el proyecto, a pesar de que hasta se presentaron para él diseños de lo más innovador y que mejorarían de forma considerable la fisonomía de todo el entorno. Resulta curioso que hasta el paso del periférico por Cornes ofrezca un aspecto más urbano que esta calle, que sigue con una imagen casi periférica, completada además por vallas metálicas, con aspecto provisional pero que se han convertido en permanentes. Después de muchos parece que por fin el desarrollo de este polígono y la ocupación de los solares está ya dando pasos en firme. Después de la renovación de Cornes y Pontepedriña, y la fuerte inversión que está prevista en la estación Intermodal y su entorno, sería una auténtica lástima que este espacio, que además está situado en un punto estratégico de la ciudad, quedara como un agujero negro recordando aquellos tiempos en los que entre el Ensanche y Conxo solo existía una carretera que hasta llevaba el nombre de circunvalación. Su puesta en marcha beneficiará a toda la ciudad.