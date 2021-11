Cosido urbanístico pendiente

santiago Durante la primera década de este siglo, la capital de Galicia experimentó un crecimiento urbanístico impresionante, que convirtió antiguas áreas periféricas en parte de un caso urbano que abarcó desde Vista Alegre hasta Volta do Castro, y desde Santa Marta hasta Lamas de Abade, por citar algunos ejemplos. Una transformación que, sin embargo, dejó algunos huecos pero que, una vez recuperados de la crisis del ladrillo se acabó colmatando, cosiendo urbanizaciones y completando infraestructuras viarias, con el ejemplo de Cornes y Pontepedriña como el más evidente. Sin embargo, en el centro de todo, en una zona que aparentemente debería ser muy apetecible para constructores y compradores, fue quedándose al margen, a pesar de que ya el primer plan urbanístico planeaba empezar por ahí para que el Ensanche creciera hacia Conxo. Y no, se vendieron viviendas mucho menos céntricas, mientras el lateral de la avenida de Romero Donallo quedaba abandonado a su suerte que, la verdad, no fue muy propicia. Una acera llena de vida y negocios, y otra salpicada de huecos que cuando no se cuida la maleza, acogen además toda una fauna poco atractiva. El problema no es solo de imagen, aunque se trate de una de las principales vías de comunicación de la ciudad, sino también urbanístico, ya que hay toda una serie de viales pendientes de que se desarrolle completamente este espacio, por no hablar de otros equipamientos en forma de zonas verdes y complementos de la dotación de centros educativos próximos. Parece que por fin esta importante zona puede empezar a desarrollarse y edificarse, lo que no solo sería de desear, sino también de impulsar. Una cosa es no volver a tropezar otra vez en la misma piedra de la burbuja de la construcción y crecer más de lo debido, y otra muy distinta dejar un hueco por el medio, como si aún estuviéramos en los tiempos de los fosos para evitar el tránsito de un lado al otro.