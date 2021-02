COVID, cáncer y ética

deberíamos ser capaces de aparcar este viscoso pesimismo al que nos ha condenado la pandemia del COVID, y de poner distancia con la avalancha de datos, casi siempre teñidos de catastrofismo. Deberíamos serlo porque si seguimos por ese camino aflorarán –ya lo están haciendo– secuelas importantes en la salud mental, tanto individual cuanto colectiva. Deberíamos aprovechar el Día Mundial Contra el Cáncer, por ejemplo, para redescubrir que convivimos con pandemias desde el principio de la humanidad. Y sobrevivimos. Analizada sin trampa ni cartón, la de los tumores es una plaga igual de letal, si no más, que la del coronavirus, pero el cáncer no nos impide hacer nuestra vida con absoluta normalidad, por supuesto sin confinamientos ni mascarillas ni cierre de sectores económicos, a pesar de que, solo en España, se cobra cada año ciento treinta mil vidas y los hospitales tienen que tratar cerca de trescientos mil casos nuevos. Ahora, los pacientes se sienten abandonados y convertidos en enfermos de segunda división, con el sistema sanitario volcado en la guerra anti-COVID. Los especialistas alertan de que cada cuatro semanas de retraso en el comienzo de una terapia oncológica, la mortalidad aumenta entre un 6 % y un 8 %. El jefe de Oncología del CHUS le pone cifras al impacto del virus en los enfermos de cáncer: la letalidad se disparará un 30 %, a corto y medio plazo. Dice el doctor Rafael López, aquí, en EL CORREO: “Vi el pánico en los ojos de pacientes que creían que morirían por lo que tenían, o por el bicho”. Ese es el escenario en el que estamos atrapados, el del cansancio pandémico, el del enfado y el hastío, el del miedo y la angustia. No deberíamos aceptar cruzados de brazos que muchos tratamientos curativos para el cáncer se cambien a paliativos porque el COVID se come la inmensa mayoría de los recursos sanitarios, con lo que esto conlleva, resumido en que un tumor que avanza sin la terapia adecuada reduce palmariamente la ventana de oportunidades para combatirlo con eficacia, y en que afecta de muy mala manera a la calidad de vida posterior del paciente. Es una buena noticia que Bruselas acabe de anunciar un plan para invertir cuatro mil millones de euros en la lucha contra el cáncer, una pandemia que el año pasado mató a 1,3 millones de europeos, pero lo que ahora necesitan los pacientes oncológicos es un blindaje eficaz frente a los daños colaterales del coronavirus. Para empezar, por una cuestión ética indiscutible, aunque algunos la soslayen: valen lo mismo, duelen igual, las muertes por COVID y por cáncer, o por infarto, o por ictus. O por hambre, pero esa es otra (triste) historia.