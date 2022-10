Crac demográfico: ‘hai que ir nacendo’

proyecciones. Aunque los avances de la ciencia y la mejora de las condiciones en los hogares elevan cada vez más la esperanza de vida, tarde o temprano, como se dice en Galicia, “hai que ir morrendo”. Esa es la realidad y una de las causas que explican que a nivel autonómico se perderán 35.000 habitantes de aquí a 2037, si se cumplen las proyecciones hechas públicas este jueves por el INE. Si la tendencia actual no varía sustancialmente, la comunidad tendrá dentro de quince años el segundo peor saldo vegetativo del país, (un -108,2%), solo superado por Asturias. Con todo, por problemático que sea fallecer, lo realmente grave no es eso, sino es el escaso nivel de alumbramientos. Ese es el factor que más desnivela la cuenta y que no parece tener fácil solución. No hay niños y la sociedad en su conjunto, que ya no prioriza entre sus objetivos el de tener hijos, parece caminar ajena al problema que se viene encima. No sólo la amenaza de despoblación sobre amplias zonas rurales, especialmente en el interior, sino derivadas como el mantenimiento del sistema de pensiones o el drama de la soledad. Cada vez más gente mayor y cada vez más gente que no convive con nadie que le ayude cuando aparezcan las dificultades de movilidad o a nivel cognitivo. Las administraciones, por supuesto, deben establecer políticas adecuadas para estos escenarios. Pero además, “hai que ir nacendo”.