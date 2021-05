Crecer a lo ancho para llegar alto

política. En política casi nada es gratis ni casual, mucho menos cuatro mayorías absolutas consecutivas. Un éxito, del que puede presumir Alberto Núñez Feijóo en Galicia, que sería imposible si el actual titular de la Xunta se conformase sólo con la (amplia) base social del PP en la comunidad. El del charrán es, de largo, el partido con más implantación en el territorio, como demuestran sus casi cien mil afiliados. Sin embargo, para enlazar doce años en San Caetano hay que conectar con el conjunto de la sociedad. Y esta es, precisamente, la receta que el de Os Peares le ofrece a su jefe de filas a nivel nacional, Pablo Casado, como mejor estrategia si quiere algún día llegar a ser el inquilino de La Moncloa. El Gobierno de Pedro Sánchez, según el análisis del mandatario autonómico, está “profundamente desgastado”. Y puede que en efecto así sea. No sólo por su gestión de la pandemia, sino por las desavenencias con sus socios de Podemos, la inestabilidad de sus aliados parlamentarios o el palo electoral en Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso goleó a placer. A favor de los del charrán también está un C’s en clara vía de disolución. No obstante, bien haría el presidente nacional en no fiarlo todo únicamente a la inercia y hacerle caso al barón gallego, que de arrasar en las urnas algo sabe. El secreto, al menos según su fórmula, es crecer primero a lo ancho para llegar a tocar lo más alto.