Crecerse frente a las adversidades

a perro flaco todo son pulgas es lo que muchos tuvieron que pensar la semana pasada, al ver que al Compos, equipo al que le estaba costando mucho ver puerta en las últimas jornadas, se le caían de la convocatoria dos delanteros por molestias. Entre ellos, Darío, pichichi del equipo recientemente premiado como mejor jugador de la primera vuelta. En un bache, con muchas dificultades para marcar y sin el máximo goleador disponible. Con tantos factores en contra, todo apuntaba a que el partido contra el Ourense difícilmente tendría un final feliz para los compostelanos. Pero ni Fabiano Soares ni los suyos bajaron los brazos. “Hay que trabajar con lo que tenemos”, dijo el míster el viernes. Y el domingo, llegada la hora de la verdad, demostró que ese trabajo fue el adecuado. Ante las adversidades, tuvo que realizar un nuevo experimento en el once y confió en Mario Rodríguez para que fuese el encargado de finalizar las jugadas de la esedé. Tanto el equipo, como especialmente el delantero, firmaron una gran actuación y los tres puntos se quedaron en casa. Y ahora, los dos goles (más bien, golazos) de Mario han dado sus frutos. Hablemos de Bronce le incluye en el Once Ideal de la Jornada 20, y lo cierto es que no es para menos y seguro que Mario dará más alegrías