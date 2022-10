Cuando duele más la forma que el fondo

DECISIÓN Seguro que a Pilar de Lara jueza le habrá dolido más la forma que el fondo del portazo que le dio el Tribunal Constitucional a su recurso por la sanción del Consejo General del poder Judicial que la apartó de su juzgado de instrucción de Lugo. Que los magistrados solventaran la papeleta con un texto de dos líneas es hiriente para una profesional de la judicatura, acostumbrada a justificar decisiones, aunque

en su caso muchos de sus argumentos tenían el carácter de peregrinos. Saldar el argumentario presentado con un simple y humillante “no tiene transcendencia constitucional” debió ser un golpe en la línea de flotación del ahora maltrecho orgullo de Pilar de Lara. De la reacción de su abogado defensor ya se puede deducir; despechado como está por esa no admisión que no se explica ni justifica. Palpable prueba de que el Tribunal Constitucional no quiere perder el tiempo en una cuestión sobre la que se ya se pronunciaron instancias previas dejando claro que la exjueza de Lugo, ahora destinada en Ponferrada, había cometido “falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales”, eufemismo empleado para no entrar en consideraciones mayores. De Lara cometió el grave pecado de querer abarcar demasiadas cuestiones que no eran de su competencia lo que le llevó a incurrir en graves errores. Por ese pecado purga con la actual penitencia.