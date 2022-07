Cuando el bus ya no pasa por tu puerta

No basta con decir, de boquilla, que se apoya al rural. Es más que necesario en la actualidad demostrarlo con hechos. El problema está en que no sólo no es que no se estén tomando medidas en favor de los municipios que están alejados de los principales núcleos urbanos y de sus cinturones metropolitanos. Galicia no tiene una M-30, ni una M-40 ni una M-50... y menos aún servicios de trenes de cercanías homologables a los que utilizan en la capital de España, en Cataluña o en Levante. No. Aquí nin arre nin xo, y aún por encima, cuando se anuncia un nuevo mapa de transporte de pasajeros por carretera, la propuesta es lesiva, porque viene a cargarse los pocos servicios que disfrutan los ciudadanos no sólo gallegos, sino del interior agrario. De Palas de Rei a O Porriño pasando por Lalín, entre otros concellos, se producirá si sale adelante así los planes de Moncloa pata las concesiones del transporte por carretera que supondrán un duro recorte de servicios, paradas y rutas. El Ministerio de Transportes dejaría a 23 concellos rurales con 136.000 personas, algunos de ellos por dónde transcurre el Camino de Santiago, sin bus. Una tijera sin sentido cuando de lo que se trata es de cumplir con la Constitucion y ofrecer también a esas personas los mismos servicios de calidad. Se va a plantear un frente común para evitar que el bus deje de pasar por nuestra puerta. Es vital.