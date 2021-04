Cuando el tiempo es oro, y la demora un riesgo

SEGURIDAD CIUDADANA Aunque se insiste habitualmente en que Santiago es una ciudad segura y los índices de delincuencia son muy reducidos, las críticas por las carencias en esta materia también son habituales y reiteradas. La condición de capital autonómica no se ve respaldada por unas dotaciones adecuadas. Tanto la Policía Nacional como la Local se ven afectadas por plantillas con muchas más vacantes de lo que sería aconsejable, que es necesario completar con desplazamientos cada vez que se celebra un Año Santo o simplemente llegan las fiestas del Apóstol. A estas carencias se ha venido a sumar en los últimos tiempos la centralización de algunos servicios imprescindibles como es el del 091. El traslado de los agentes a la capital provincial no es un problema localista, sino que, como refleja la realidad cotidiana, lo es de orientación. Los agentes de una ciudad, al poco tiempo de residir en ella tienen un conocimiento cabal no solo de la misma, sino de las denominaciones coloquiales que utilizan los vecinos para referirse a determinados espacios, que en muchas ocasiones no se corresponden con la nomenclatura oficial. La cuestión sería fácil de resolver si se dispusiera de tiempo suficiente para aclararlo, pero el problema se convierte en grave cuando se trata de una emergencia que es urgente resolver, y todavía queda dar el paso para que el aviso se transmita a Santiago, con el riesgo de que los agentes en lugar de la rúa Nova de Abaixo lo hagan en la de arriba, por citar un ejemplo, y cuando se aclare el lío ya sea demasiado tarde. Porque una cosa es optimizar recursos y otra racanearlos, y una capital autonómica y Patrimonio de la Humanidad merecería otra atención y otro trato. La seguridad no puede quedar pendiente de un hilo, por más que sea de fibra óptica.

Beatriz Castro. Periodista