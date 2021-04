Cuando lo que menos importa es la mujer del César

AUNQUE LA PAREMIA sobre la honestidad de la mujer del César inicialmente se refería a la fidelidad, su uso fue ampliándose y tomó carta de naturaleza en el mundo de la política como ejemplo de honradez: no solo hay que ser decente, conviene también parecerlo. El impacto de los vaivenes provocados por la vacuna de AstraZeneca, tema que afecta e interesa más a los ciudadanos, sepultó la noticia de que Pablo Iglesias pidió la indemnización a la que tiene derecho como exvicepresidente y exministro de Derechos Sociales. Cobrará 5.316,42 euros al mes durante un máximo de 1 año, 2 meses y 18 días. El propio interesado se justificó en un entrevista en TVE con un argumento irreprochable: “Es un derecho que me corresponde y durante el tiempo en que no sea diputado, como otros muchos exministros y exvicepresidentes, pues son los ingresos que voy a tener”. Nada que objetar aunque volviendo a la frase de origen popular conviene recordar que su protagonista, Pompeya, la nieta de Sila, fue repudiada por César “para evitar suspicacias con respecto a una fiesta en la que solo debían participar mujeres y asistió un hombre a escondidas sin recibir invitación”. Fue descubierto, pero él no recibió castigo alguno. Pompeya, el desprecio. Se preguntará el lector qué relación se puede establecer entre la honestidad de la mujer del César y una indemnización que, por ley, le corresponde a un ex alto cargo público. Una sería que en el programa electoral de Podemos –desde el 2015 y hasta el 10-N de 2019, que le permitió entrar en el Gobierno de coalición– figura que “acabaremos con los privilegios de los cargos electos, tanto de aquellos de los que gozan durante el ejercicio de sus funciones como de los que les son atribuidos una vez que han concluido sus respectivos mandatos: eliminaremos las indemnizaciones por cese, derogaremos las llamadas pensiones de oro de los exparlamentarios, y equipararemos sus derechos y deberes laborales a los del resto de las personas trabajadoras”. Y otra, más reciente todavía, es el ejemplo de su hasta hace poco compañero Salvador Illa, extitular de Sanidad, que dejó el Gobierno para presentarse como candidato en las autonómicas catalanas –Iglesias lo hizo para competir en las madrileñas– y renunció al derecho a ser indemnizado y a los ingresos que iba a tener en precampaña y campaña, utilizando el argumento de Iglesias. Pero, además, conviene no olvidar que Unidas Podemos, estando ya en el Gobierno, propuso ampliar el tiempo en el que un alto cargo puede recibir una compensación económica tras su cese. Es decir, como el jetas del hombre que asistió sin ser invitado a la fiesta por la que fue repudiada Pompeya, la mujer del César.