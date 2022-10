Cuando por fin baja la luz, suben las croquetas

Hace no muchas semanas, la titular de Justicia, Pilar Llop, aseguró que cuando viaja en metro y autobús escucha a la gente hablar del bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, quienes a falta de escolta y coche oficial usan realmente el transporte público –algunos también lo hacen por ahorrar combustible– afirman que, en todo caso, lo que allí se comenta más es lo caro que está todo y lo poco que cunden los salarios cuando uno va al supermercado y a la gasolinera. En resumen, lo duro que resulta llegar a fin de mes. Y es que aunque, como es lógico, la renovación del órgano de gobierno de los jueces tras cuatro años paralizada pueda obsesionar a la ministra hasta el punto de ver la cara de Carlos Lesmes en cualquier vecino que ocupa un vagón del tren para ir a la oficina, el principal problema de los españoles no es ni mucho menos lo que se cuece en el seno del CGPJ, sino la inflación. El llamado impuesto de los pobres es, en palabras de la banquera Ana Patricia Botín, “el enemigo número uno, dos y tres” para los hogares y empresas, especialmente los más vulnerables. Las subidas de los tipos de interés que disparan las hipotecas o el alza de los costes energéticos sí que generan ansiedad en la población. Un estrés que la significativa caída del IPC de septiembre, hasta situar su tasa interanual en el 8,9%, no ayuda demasiado a calmar. Es verdad, por dar una nota positiva, que se mantiene por debajo de la barrera psicológica de los dos dígitos, gracias al abaratamiento de la electricidad y de los carburantes, pero sigue siendo altísima. Además, el alivio no llega todavía a las cosas de comer. En el epígrafe de Alimentos y bebidas no alcohólicas se registró un encarecimiento del 14,4, lo nunca visto desde el comienzo de la serie estadística en enero de 1994. A nivel nacional, los aceites (excluido el de oliva) son un 66% más caros que hace un año; la harina sufrió un alza del 39,4%; las pastas cuestan un 29% más, la leche un 25 %, los huevos casi un 24% y hasta adquirir legumbres o algunas carnes exigen rascarse el bolsillo hasta el fondo. El horno sigue sin estar para bollos por más que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ponga el acento en que la tendencia a la baja se acelera. Porque justo ahora que dan un respiro la luz o la gasolina, hasta el momento las grandes amenazas para la cartera, lo que sube son la tortilla o las croquetas.