Cuando se premia el trabajo bien hecho, la constancia y el talento

trabajo. Siempre dicen que el trabajo duro trae su recompensa, y aunque por desgracia no siempre se cumple, a veces la vida es justa y nos brinda el resultado merecido. Esto es lo que le ha ocurrido al grupo Teatro das Maniotas, que ha sido galardonado en los Premios Buero de Teatro Joven gracias a su magnífica representación de la obra de Cándido Pazó As do peixe. Siete estudiantes del IES de Brión (4 como actrices y 2 como técnicas) junto a las directoras de la obra, Ari Álvarez y Loly Santos, han hecho posible este reconocimiento que ha conseguido que el grupo teatral y el IES de Brión tengan un premio nacional. Llegar hasta Madrid no ha sido fácil, pues en el camino han tenido que lidiar con la pandemia y todas las trabas que les ha ido poniendo... pero el esfuerzo tuvo recompensa y se han ido a casa con premio. Felicidades.