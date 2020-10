Cuatro guerras (sonrojantes) en la Justicia

no es una buena noticia para la salud del sistema democrático español que la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, bloqueada desde hace ya dos años, haya degenerado en cuatro guerras, a cual más sonrojante: la del Gobierno de la nación contra los jueces, la de Pablo Casado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, la de los magistrados contra el Gobierno y la del Ejecutivo contra el PP. Sorprende que en semejante zafarrancho se hayan podido dar algunos tímidos pasos para desatascar este conflicto tóxico. En cualquier caso, todo apunta a que habrá que dejar pasar el vendaval de la moción de censura de Vox –se debate hoy y mañana– para abrir espacios de negociación entre socialistas y populares, sin que estén contaminados por las respectivas estrategias partidistas. Casado abre una rendija al acuerdo con su propuesta –de sabios es rectificar, aunque sea tarde y a rastras– para despolitizar el CGPJ con una mayoría de tres quintos en la toma de todas sus decisiones, y para que sean los propios jueces quienes elijan directamente a la mayoría del Consejo. Por ahí podrían comenzar a tejer la red del consenso los dos grandes partidos, siempre que el líder del PP no se atrinchere en su exigencia de que Unidas Podemos quede al margen del proceso. El partido de Pablo Iglesias forma parte del Gobierno de España y algo tendrá que decir en un asunto central por mucho que incomode a Casado, quien no tiene argumentos democráticos para excluirlo de la negociación. A la recíproca, Sánchez debería retirar sin condiciones, sí o sí, su tan desafortunada cuan contestadísima propuesta para renovar el CGPJ por mayoría absoluta, sin necesidad de la mayoría cualificada de tres quintos. En cuanto a los magistrados, mejor harían en no meterse en más charcos y en no seguir sembrando minas. Carlos Lesmes, presidente del Consejo, ha convocado un pleno extraordinario para analizar, el miércoles próximo, la jugada ideada por Sánchez e Iglesias para sortear el bloqueo del PP. Es una oportunidad de oro para poner sentido común en un escenario muy delicado, y con el ambiente enrarecido por las sospechas de politización del órgano de gobierno de los jueces. Ayer mismo, Antonio Doreste, presidente del TSJ de Canarias pidió un Consejo controlado exclusivamente por los jueces, “como existe en la mayoría de los países”, y alertó de que la reforma, tal como está planteada pone en peligro la democracia “a medio y largo plazo”. Así están las cosas aquí, mientras en Bruselas se respira preocupación indisimulada.