Cuentas de moqueta y cuentas reales

UNA COSA son las cuentas que hacen las administraciones públicas dentro de despachos rebosantes de moqueta y otras muy diferentes, y mucho más reales, las que tienen que cuadrar los empresarios para sacar sus negocios adelante en unos tiempos como los que vivimos. Porque está bien hablar de ayudas directas (pocas y tardías) y de créditos oficiales (a los que también hay que hacer frente), pero eso vale de poco cuando las facturas se van acumulando, cuando los caseros quieren cobrar sus renta y cuando en la caja hay poco más que telarañas. La restauradora compostelana Lucía Freitas resume muy bien, en un titular de EL CORREO, lo que le ha ocurrido a ella, y por ampliación a miles de pequeños empresarios, en el último año de virus y cierres: “Esta pandemia me va a dejar sin ahorros, pero me ha llenado de tiempo para experimentar”. Por una parte, Lucía incide en el drama que siguen padeciendo infinidad de autónomos dedicados al sector que más PIB aporta a la capital gallega, y por otra intenta mirar el futuro con cierto optimismo, aunque todos sabemos que esos brotes verdes no llegarán hasta que la mayoría de la población mundial –no solo la española y europea– esté vacunada, las fronteras se abran con normalidad y la poca gente pudiente que quede después del desastre pueda permitirse el lujo de viajar. En Santiago seguimos contando con que dentro de muy pocos meses, gracias al tirón del Xacobeo, todo volverá a ser como antes y que los establecimientos de hostelería no darán abasto para atender a cientos de miles de forasteros, pero quizá deberíamos ponernos en un escenario más pesimista e ir diseñando planes serios dirigidos a impulsar nuevas áreas productivas. Entre otras cosas porque el turismo tardará en recuperarse y muchos empresarios del sector se quedarán en la estacada. No hay que ser un gran visionario para vislumbrarlo.

BEATRIZ CASTRO/Periodista