Cuentos ‘okupas’ del progresismo

LA IZQUIERDA supuestamente progresista tiende con mucha frecuencia a contar a la población cuentos infumables que nadie, ni siquiera los autores de dichas historietas, se cree. Uno de esos cuentos narra la triste historia de miles de familias pobres y sin techo que se ven obligadas a invadir inmuebles ajenos, por lo general propiedad de capitalistas sin escrúpulos ni pizca de conciencia social, para resguardarse del frío y de la lluvia. Se trata, en suma, de gente necesitada a la que no le queda más recurso que usurpar bienes de otras personas con el fin único de sobrevivir. Pues bien, esos de pobres de solemnidad ciertamente existen, pero no representan, ni de lejos, el perfil común de quienes se dedican a ocupar propiedades que no son suyas. Muy lejos de eso, los rasgos más frecuentes de los okupas españoles dibujan una imagen que corresponde a jóvenes antisistema que quieren hacerse notar, a representantes de colectivos anticapitalistas cuyo ideario consiste en abolir la propiedad privada y a mafias especializadas en extorsionar a pequeños propietarios. En Santiago, además, la mayoría de las casas okupadas en los últimos tiempos estuvieron gestionadas, y algunas aún lo están, por delincuentes que se dedican a trapichear con drogas, a montar peleas, a cometer hurtos de todo tipo y a atemorizar a unos vecinos que ya no saben a quién recurrir para que la paz vuelva a sus barrios. Los partes policiales son muy claros al respecto y las protestas ciudadanas, lo mismo. No estamos hablando, pues, de indigentes tranquilos que necesitan protección social, sino de outsiders que montan sus negocios delictivos bajo techo ajeno y cuyas actividades acaban arruinando la buena convivencia de zonas tan tranquilas como San Pedro, Belvís o San Lourenzo. A ver si se entera la izquierda progresista.

BEATRIZ CASTRO/Periodista