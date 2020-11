fiscalidad. Si alguien pensaba que en la política española ya lo habíamos visto todo cometió, desde luego, un evidente error de cálculo. Minusvalorar la capacidad del Gobierno presidido por Pedro Sánchez para sorprender al personal con piruetas nunca vistas para continuar en el poder es un ejercicio destinado al fracaso. Tras firmar una coalición con Podemos casi un día después de decir que no podría dormir si Pablo Iglesias llegase a La Moncloa o pactar con Bildu cuando había prometido que “never, never, never”, ahora, en una acrobacia inédita, acuerda con ERC nada menos que a cercenar la autonomía fiscal de otras comunidades, como Galicia o Madrid, que en el ejercicio de sus competencias rebajan impuestos a los ciudadanos en vez de meterles la mano en el bolsillo cada vez que pueden, como sí hace la Generalitat. Un planteamiento que ya tiene respuesta desde la Xunta, donde Alberto Núñez Feijóo dejó muy claro que no sólo va a seguir con sus planes de rebajas tributarias selectivas sino que lo hará con el déficit y la deuda siempre a raya. Y es que tiene bemoles, por decirlo con suavidad, que justo aquellos que siempre fueron a lo suyo exigiendo al Estado que no se meta en sus asuntos porque al final quieren la independencia, pretendan ahora imponer su ley a los demás sin preguntar. Por lo que pueda venir, no está de más avisar: ¡cuidado con las carteras!