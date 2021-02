Cumplir y exigir que sean eficientes

PANDEMIA Se inicia hoy una nueva desescalada tras la más dura de las oleadas desde el inicio de la pandemia y en un febrero negro con 443 muertos en solo 25 días en los que las ucis de nuestros hospitales estuvieron al borde del colapso con récords de pacientes ingresados. Todo ello en un régimen de casi confinamiento que volvió a poner contra las cuerdas a los principales sectores productivos. Con este escenario recuperamos cierta normalidad en la que estamos obligados a no volver a incurrir en los errores que cometimos tanto durante el verano como en navidades. Cierto que la fatiga pandémica está causando estragos en lo sanitario y lo económico pero los expertos piden un esfuerzo adicional para no caer en la tentación de pretender, utilizando el mantra de la recuperación, salvar la Semana Santa. La prioridad es salvar vidas y en eso coincidimos todos, incluso aquellos que han visto naufragar sus proyectos empresariales. Pero es necesario insistir en el gran problema que tenemos: la vacunación no avanza al ritmo necesario (en Galicia apenas completaron la doble dosis siete millares de personas en 18 días) y da la impresión de que los responsables políticos son incapaces de alcanzar su objetivo de inmunizar al 70%. Y en eso sí que debemos ser reivindicativos: cumplimos las normas pero ustedes hagan bien su trabajo. De una vez por todas.