Curso político de alta tensión

QUEDA INAUGURADO el nuevo curso político. Bien pudiera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haber finalizado así su discurso, ayer, en la Casa de América en Madrid para presentar su hoja de ruta para los próximos meses. Rodeado de los principales dirigentes del Ibex 35, los sindicatos y otros representantes de la sociedad civil, el presidente aseguró que quiere consolidar la recuperación a la que apuntan ya los datos macroeconómicos y que ésta llegue “al bolsillo de todos los españoles en forma de más empleo, mejores salarios y pensiones más dignas”. Tan encomiable es el propósito como ingente y difícil conseguir que se haga realidad. Al Gobierno le esperan por delante meses complicados en varios aspectos. Dos de ellos, de alto voltaje. El primero y más inminente, por la inquietud social que está generando, será contener la factura de la luz. Dice Sánchez que “se hace cargo de la preocupación” que se palpa en las calles y que “actuará hasta solucionar el alza de los precios”. Pero la premura que urgen hogares y empresas no se atisba en las medidas que por ahora plantea una parte del Gobierno. Porque la otra, la de Podemos, está más en la labor de inyectar más megavatios a la protesta ciudadana. Otra tarea complicada para el presidente, que tiene al enemigo metido en casa, haciendo oposición por un lado e intentando gobernar por el otro. Relacionado, en parte, con éste, está el otro frente de elevado voltaje: la polarización política. Otra asignatura pendiente que Sánchez habrá de meter en su cartera de deberes. A él le corresponde como presidente ser el principal muñidor del diálogo con el que –sería lo deseable– saliesen adelante los grandes temas que puso ayer encima de la mesa del país: la reactivación, la subida del salario mínimo que pretende impulsar de manera inmediata, la reforma laboral y del sistema de pensiones... O la crisis catalana y la renovación del poder judicial. El problema es que en España los partidos políticos, cada uno de ellos, están instalados en una campaña permanente. Y que dos no negocian si uno, o ninguno, quiere o está dispuesto a ceder a parte de sus planteamientos porque el foco está puesto solo en el rédito electoral. A los socios de la coalición que se sientan en el consejo de ministros les preocupa, y les ocupa, la remontada en las encuestas ahora que se llega al ecuador de la legislatura y ha pasado lo peor de la pandemia. A la oposición, encallada en la crítica permanente, el derribo de un gobierno al que no le sobran apoyos y lucha contra sí mismo. El curso político del alto voltaje queda inaugurado. Que alguien rebaje la tensión.