Dar el pez o enseñar a pescarlo

“HAY ACTOS QUE TIENEN consecuencias y se tienen que asumir”. “La frontera española de Ceuta es una frontera europea. Plena solidaridad con España”. “Es una invasión, no una crisis migratoria”. Son tres frases que bien podrían resumir un conflicto muy grave. La primera fue pronunciada por Karima Benyaich, la embajadora de Marruecos en España; la segunda corresponde a un mensaje que el comisario de Promoción de la Vida Europea, el griego Margaritis Schinas, escribió tras conocerse el alcance de la alerta que el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas –que pronunció la tercera–, lanzó tras la llegada de más de ocho mil personas alentadas por las autoridades marroquíes. Las imágenes de gendarmes del país magrebí abriendo paso en las fronteras a la multitud son la mejor prueba de que –volvemos a la diplomática hija de madre granadina y protegida de la familia real alauí– se trata de una acción premeditada del Gobierno marroquí para sacar tajada una vez más de la situación de extrema necesidad que se vive en el continente africano por sus propias deficiencias, ahora agravadas con la crisis de la pandemia. Las más de ocho mil personas que se movilizaron o fueron movilizadas desde todos los puntos del vecino del sur seguro que están pasando por momentos de extrema gravedad. Familias enteras que se lanzan al mar con desesperación lo hicieron convencidas por sus autoridades de que al otro lado de la frontera les esperaba una situación mejor. Fue una invasión más que una crisis migratoria, retomando el argumento del presidente ceutí acostumbrado a lidiar con problemas que se derivan de la llegada de miles de inmigrantes cada año. Un desafío para el que solo tiene solución la Comisión Europea en una doble dirección. Están bien las palabras de Schinas pero los Veintisiete (“las fronteras de España son las fronteras de Europa”) tienen que abordar esta preocupante crisis tanto con un fortalecimiento de las medidas disuasorias como con un incremento de los programas de ayuda en los países de origen de estos movimientos migratorios. No se trata de incrementar aportaciones económicas a gobiernos, de dudoso talante democrático buena parte de ellos, sino de implantar fórmulas para que lleguen a las personas que en verdad las necesitan. Habría que modernizar las enseñanzas del viejo proverbio chino: “Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida”. Si queremos que no se repitan imágenes como las vividas en Ceuta es necesario que la UE se ponga manos a la obra. ¡Bastantes vidas perdió Europa con la pandemia migratoria!