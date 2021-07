Darse de bruces con la realidad

LOS NUEVOS MINISTROS, y los que cambian de cartera también, mantienen el mensaje de que la recuperación en nuestro país deberá cimentarse en un modelo económico distinto que se basará en transición verde, transformación digital y crecimiento sostenible en una España cohesionada. Siguen las directrices que marca esa especie de karma que repite de forma incesante Pedro Sánchez. Es lo que exige la Europa del futuro, recalca el presidente. Debe ser cierto pero la realidad es mucho más compleja, Los expertos coinciden en señalar que el rebote de la economía española, ahora mismo, depende más del comportamiento del turismo, nacional e internacional, que de los fondos europeos. Un informe del Banco de España calcula que nuestro país necesita de forma urgente que en 2021 el gasto turístico llegue al 50% del registrado antes de la pandemia; crezca hasta el 80% el próximo ejercicio y recupere en 2022 el nivel de 2019 con más de 83 millones de turistas. Ese objetivo depende de una situación sanitaria que no consigue estabilizarse a pesar del avance imparable de la vacunación. España vuelve a situarse entre los peores países de Europa por incidencia acumulada del virus, una circunstancia que está provocando ya una cascada de cancelaciones ante las recomendaciones de varios países a sus ciudadanos para que no viajen a nuestro territorio. Perder en esta temporada estival, según cálculos optimistas, 17 millones de visitantes que figuran en las previsiones del Gobierno sería un batacazo de considerables dimensiones para un sector especialmente golpeado en esta crisis, y para la propia recuperación económica. A este fenómeno no puede ser ajena Galicia, que sufrirá un menor impacto con relación a otras comunidades al amparo del fenómeno xacobeo y empieza a recuperar el aliento. Los más de cinco mil peregrinos que sellaron sus compostelas este fin de semana es un dato que mueve a la esperanza pero no podemos bajar la guardia y será necesario articular medidas adicionales para localizar y aislar los focos donde se produzcan contagios. Es impensable cerrar de nuevo la hostelería o el ocio nocturno como medida quirúrgica por el daño que representa, pero hay que redoblar esfuerzos sanitarios preventivos con más cribados y acelerando la vacunación. Es evidente que las variantes actuales son más contagiosas pero menos agresivas; se percibe en la casi nula presión hospitalaria aunque sea necesario reformar la atención primaria. Economía y sanidad tienen que ir de la mano, se necesitan y complementan. Apostamos por la responsabilidad colectiva, sentidiño y respuestas sólidas de los gobernantes.