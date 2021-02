De la literatura al cine sin dejar la placa de policía local en Vigo

creatividad a tope. Reconoce que su formación académica no tiene en absoluto que ver con la literatura. Y tampoco, a priori, su profesión: policía local en Vigo. Pero la tenacidad y desbordante creatividad de Ismael Rodríguez le ha llevado a autogestionar la publicación de su novela de intriga El precio de dos vidas, y ahora quiere dar el salto al séptimo arte, impulsando una película. Para ello convoca a todos los interesados en labrarse una carrera en el cine a que acudan a su castin, previsto el próximo 13 de febrero en un local de la rúa das Hedras (O Milladoiro, Ames) aún por determinar. Ilusión no le falta, y en cuanto a financiación, espera que con las ayudas tramitadas pueda acometer su proyecto o, en el peor de los casos, promete abonar un porcentaje de los beneficios. Merece la pena no perder de vista su obra, y darle una oportunidad.