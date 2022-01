De la pandemia a la guerra fría viral

“lo que bien empieza, bien acaba”, dice el refranero español, pero con la covid-19 podría traducirse a “lo que mal ha empezado, bien acabará”. Al menos así lo vaticinan ya diferentes expertos internacionales. La positividad del discurso se ha disparado, como lo hizo la variante Ómicron con los casos activos, pero lejos del optimismo infundado hay evidencias científicas. “Es plausible que la región se esté acercando al final de la pandemia”, dijo ayer el director de la OMS en Europa, Hans Kluge, y no lo atribuyó a una acto divino o a uno de esos argumentos tan de moda y tan inciertos que tanto atraen a quienes tras dos años todavía niegan lo obvio, sino a un razonamiento objetivo y tangible: si la cepa super contagiosa infecta a más de la mitad de los europeos, como se prevé antes de marzo, el thriller que protagoniza el coronavirus podría tener un final feliz. Un the end caracterizado por el elevado número de gente vacunada y gran parte de la población (entre ellos quienes todavía se resisten a hacerlo) inmunizada naturalmente tras dicha infección. Aún así, todavía hay que mantener la precaución. La pandemia no desaparecerá a corto plazo y el SARS-CoV-2 nunca, como bien remarca el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tocará convivir con un virus que seguramente será más débil, pero al que habrá que mantener a raya en lo que, aparenta, será la “guerra fría” viral. También llamada endemia.