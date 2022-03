De lo mejor a lo peor del planeta

la guerra es en donde se encuentra lo peor y lo mejor de la humanidad. Por una parte, el caos del conflicto y la violencia que siembran las armas. Por otra, las respuestas que nacen para disipar o reducir el drástico impacto de algo que nunca debería haberse producido, pero desgraciadamente sigue aconteciendo. Ambos lados de la vida los conoce muy bien Galicia y su gente, mucha de la cual tuvo que irse del lugar que les vio nacer tras otra guerra, entonces nuestra guerra, que tantas batallas personales dejó por tantos caminos... Bastantes de ellos llevaron a multitud de gallegos a cruzar el Atlántico, exiliarse con el pretexto de que en la vida hay que luchar por lo que se quiere y la clara intención de no darse nunca por vencido. Aprendiendo a valorar la ayuda que entonces se les brindó, en los momentos más cruciales, y entendiendo que sin ella, la generosidad que se superó al bélico egoísmo, quizás muchos de nosotros, a día de hoy, no estaríamos aquí. Esas lecciones, que no tienen tanto tiempo como algunos creen u osan pensar, aún permanecen en el presente de una comunidad característicamente solidaria. Lo sabe bien Héctor Pérez, que no se lo ha pensado dos veces y antes de que la necesidad llegase a Castroverde (Lugo) ha partido con un vecino a Medyka (Polonia). Allá llegará hoy para dar cobijo a varios ucranianos que huyen del terror. Como el mejor embajador de nuestra tierra. En nada también suya.